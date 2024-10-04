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Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarındaki gizemli yakışıklı bakın kim çıktı? Marlon Teixeira kimdir?
Bali'de tatiline devam eden fenomen Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz gün paylaşımlarında dikkat çeken gizemli yakışıklının kim olduğu ortaya çıktı.
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2018 yılında Acun Ilıcalı'dan 2023 yılında Mohammed Alsaloussi'den boşanan Şeyma Subaşı her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.
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Bir süredir Bali'de tatil yapan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir kırmızı gül fotoğrafı paylaşmıştı.
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'YENİ BİR AŞK MI?'
Hemen ardından mutfakta gizemli bir yakışıklının fotoğrafını paylaşan Subaşı, 'yeni bir aşk mı başlıyor?' dedirtmişti.
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BREZİLYALI MODEL ÇIKTI
Subaşı'nın yüzünü paylaşmadığı yakışıklının, 33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira olduğu ortaya çıktı. İkiliden 'aşk' iddialarına henüz net bir yanıt gelmedi.