Shakira ile yollarını ayıran Gerard Pique yeni sevgiliyle fotoğrafını paylaştı
Gerard Pique ile dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, ihanet iddialarının ardından yollarını ayırmıştı. Pique yeni sevgilisi Clara Chia Marti ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Shakira ve Gerard Pique 12 yıllık beraberliklerini sonlandırmıştı. Çiftin ilişkisinin bitmesinin sebebinin ihanet olduğu ortaya çıkmıştı.
Pique ile yeni sevgilisinden ilk poz
Pique, daha önce sadece magazincilere yakalandığı Clara Chia ile ilişkisini resmileştirdi. Ünlü futbolcu yeni kız arkadaşı Clara Chia ile çektikleri bir selfie’yi Instagram hesabında yayınladı.
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Yeni şarkısı ile gönderme yapmıştı
Shakira, geçtiğimiz hafta İspanyolca olarak yayınlanan yepyeni bir parçada yapımcı Bizarrap ile işbirliği yapmıştı. Ünlü isim, şarkısının sözlerinde eski sevgilisi Gerard Pique ve onun yeni kız arkadaşı Clara Chia Marti'ye göndermelerde bulunmuştu.
Şarkısında, "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözlerine yer veren Shakira, yıldız futbolcuyu "Bir sürü spor salonuna gittin ama biraz da beynini çalıştır" ifadeleriyle de eleştirmişti.