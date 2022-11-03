Sharon Stone'dan kötü haber! "Yanlış teşhis kurbanı oldum"

Hollywood yıldızı Sharon Stone, 2001'de göğsündeki iyi huylu tümörlerin temizlenmesi için ameliyat olmuştu. Yanlış teşhis konulan Stone, bir kez daha vücudunun tümör tarafından sarıldığını ve operasyon geçirmesi gerektiğini duyurdu.

“Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım”

Instagram hesabından üç milyondan fazla takipçisine seslenen Stone, yakın zamanda aldığı bir yanlış teşhisin kurbanı olduğunu itiraf etti. Stone'un vücudunu bir kez daha tümör sarmıştı. Oyuncu, “Büyük bir fibroid tümörünü çıkarmak için ameliyat olacağım” dedi.

"İkinci bir doktora gidin"

Yapılan yanlış işlemler yüzünden epidural anesteziyi iki kez almak zorunda kalan oyuncu, kadınlara seslenerek onlara korkmamalarını ve mutlaka en az iki doktordan görüş almalarını söyledi.

Kabus 21 yıl sonra onu bir kez daha yakaladı

Stone, hayranlarına, operasyon ve tedavi sürecinin 4 ila 6 hafta arasında süreceğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

Sharon Stone, 2001 yılında da tümörle savaşmıştı. Tümör o yıllarda dünyaca ünlü yıldızın meme dokusunu sarmıştı. Daha sonrasında da tam iyileştiğini düşündüğünde beyin kanaması geçirmiş ve ardından felç olmuştu. Sharon Stone, yıllar sonra bir bağışıklık sistemi hastalığı yüzünden çocuk sahibi olamadığını, tam 9 kez düşük yaptığını açıklamıştı.

Daha fazla magazin haberi için: Magazin haberleri