Sibel Can babaanne oluyor! İşte torununun cinsiyeti

Şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, 8 Ekim 2022 tarihinde Merve Kaya ile Bodrum’da dünyaevine girmişti. Çiftin evliliğinden sevindiren bir haber geldi.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt’un aktardığına göre, Engincan Ural ile Merve Kaya’nın bir kız bebek beklediği öğrenildi.

Bu gelişme, ilk kez torun sahibi olacak olan Sibel Can’ı büyük bir mutluluğa boğdu. Ünlü sanatçı, “kız babaannesi” olmanın heyecanını yaşarken, sevincini yakın çevresiyle paylaştı.

Zaman zaman magazin gündeminde yer alan Engincan Ural ve Merve Kaya çifti, ilişkileri hakkında yapılan “uzun sürmez” yorumlarına rağmen, sağlam ve kararlı bir birliktelik sürdürdüklerini gösterdi. Geçtiğimiz yıl kısa süreli bir kriz yaşasalar da, bu süreci geride bırakıp şimdi ailelerini büyütme heyecanını yaşıyorlar.