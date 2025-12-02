Sienna Miller, ikinci kez bebek bekliyor! Kırmızı halıda duyurdu
44 yaşına girmeye hazırlanan ünlü oyuncu Sienna Miller, hamile olduğunu ilk kez 2025 Fashion Awards kırmızı halısında, görkemli bir görünüm eşliğinde ilan etti. Ünlü isim Sarah Burton’ın Givenchy için hazırladığı 2026 ilkbahar koleksiyonundan transparan elbise tercih etti.
Sienna Miller, Londra'da düzenlenen 2025 Moda Ödülleri gecesinde, 43 yaşında ikinci kez anne olacağını duyurarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
Ünlü oyuncu, bu özel haberi Givenchy'nin 2026 İlkbahar koleksiyonundan transparan beyaz bir elbise tercihiyle kırmızı halıda ilan etti. Miller'ın bu iddialı tercihi, moda dünyasında "çıplak elbiseler" ve "hamilelik ışıltısı" konularına olan ilgiyi artıracağa benziyor.
Miller'ın 2022 yılından beri beraber olduğu oyuncu Oli Green ile beklediği bu bebek, Green için ilk babalık deneyimi olacak.
Miller'ın ise eski eşi Tom Sturridge'den Marlowe adında 13 yaşında bir kızı daha bulunuyor. Ünlü oyuncu, daha önceki bir açıklamasında Oli Green'e çok kısa sürede aşık olduğunu dile getirmişti.