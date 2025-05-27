'Sihirli Annem Çilek' Zeynep Özkaya bekârlığa veda partisi yaptı

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

Ardından osyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Özkaya ve Can nişanlanmıştı. Çift mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmemişti.

BEKARLIĞA VEDA ETTİ

Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl nişanlandığını duyuran Özkaya, düğün öncesi bekârlığa veda partisi düzenledi.

KEYİFLİ ANLARI PAYLAŞTI

Yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen eğlenceli organizasyonda keyifli anlar takipçileriyle paylaştı.