'Sihirli Annem Çilek' Zeynep Özkaya bekârlığa veda partisi yaptı

'Sihirli Annem' dizisinde 'Çilek' karakteriyle hafızalara yer edinen Zeynep Özkaya, evlilik hazırlıklarına başladı. Pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlenmeye hazırlanan oyuncu, bekârlığa veda partisi yaptı

'Sihirli Annem Çilek' Zeynep Özkaya bekârlığa veda partisi yaptı
Aybüke Sengir

Aybüke Sengir

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya uzun bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can'dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.

Ardından osyal medya hesabından nişan hazırlıkları yaptığını duyuran Özkaya ve Can nişanlanmıştı. Çift mutlu anlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmemişti.'Sihirli Annem Çilek' Zeynep Özkaya bekârlığa veda partisi yaptı - Resim : 1

BEKARLIĞA VEDA ETTİ

Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl nişanlandığını duyuran Özkaya, düğün öncesi bekârlığa veda partisi düzenledi.'Sihirli Annem Çilek' Zeynep Özkaya bekârlığa veda partisi yaptı - Resim : 2

KEYİFLİ ANLARI PAYLAŞTI

Yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen eğlenceli organizasyonda keyifli anlar takipçileriyle paylaştı.'Sihirli Annem Çilek' Zeynep Özkaya bekârlığa veda partisi yaptı - Resim : 3