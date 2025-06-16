Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu
Ekranların sevilen yüzü Sıla Türkoğlu, yaz sezonunun gözde renklerinden biri olan 'butteryellow' (tereyağı sarısı) ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil keyfi ve tarzı, hayranlarından tam not aldı.
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Sıla Türkoğlu, şimdilerde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin sayfalarında sıklıkla yer alıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncunun, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığı biliniyor.
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Türkoğlu, bu sezonun gözde renklerinden biri olan 'butteryellow' (tereyağı sarısı) ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda, enerjisi ve şıklığıyla dikkat çekti.
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Sarı tonlarındaki kıyafetiyle verdiği pozlar, yaz modasına yön veren isimlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.