Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu

Ekranların sevilen yüzü Sıla Türkoğlu, yaz sezonunun gözde renklerinden biri olan 'butteryellow' (tereyağı sarısı) ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun tatil keyfi ve tarzı, hayranlarından tam not aldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 5
Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu - Resim : 1

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Sıla Türkoğlu, şimdilerde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin sayfalarında sıklıkla yer alıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncunun, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığı biliniyor. 

2 / 5
Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu - Resim : 2

Türkoğlu, bu sezonun gözde renklerinden biri olan 'butteryellow' (tereyağı sarısı) ile tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı. 

3 / 5
Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu - Resim : 3

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda, enerjisi ve şıklığıyla dikkat çekti.  

4 / 5
Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu - Resim : 4

Sarı tonlarındaki kıyafetiyle verdiği pozlar, yaz modasına yön veren isimlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.  