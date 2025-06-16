Sıla Türkoğlu, Butter Yellow akımına uydu

Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Sıla Türkoğlu, şimdilerde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin sayfalarında sıklıkla yer alıyor. 26 yaşındaki güzel oyuncunun, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığı biliniyor.