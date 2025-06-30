Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte sezonu Muğla'da açtı

Show ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile birlikte olan 26 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle sık sık yurt dışı tatillerine çıkarken, bu kez rotalarını Muğla'ya çevirdi.

Sosyal medya hesabından art arda tatil kareleri paylaşan Türkoğlu'nun gönderileri, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Sıla Türkoğlu'nun ardından sevgilisi Ata Ayyıldız da sosyal medyadan bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Ayyıldız, Türkoğlu'nun resim yaparken çekilen anlarını "Picasso" notuyla paylaşarak sevgilisine övgüde bulundu.





Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda sevgilisi Ata Ayyıldız ile tanışma hikayelerini de anlatmıştı.

Türkoğlu, "Ata ile biz iki sene önce onun mekanına gittiğimde bir arkadaş grubumla otururken tanıştık. Sonra beni takip etmiş sosyal medyadan ama o ara benim başka bir ilişkim vardı ve geri dönmedim. Aylar sonra ben o mekana sürekli gittiğim için 'Ata vardı tanıştığım bana yardımcı olur' diye onu takip ettim. Bir baktım o da beni takip ediyor, biz yine konuşmadık. Sonra ben Bodrum'da bir kampa gittim tesadüfen o da oradaydı. Öyle bir kahve içtik ve başladık" ifadelerini kullanmıştı.