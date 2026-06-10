Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag tatili

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu, kalbini kaptırdığı sevgilisi Ata Ayyıldız ile birlikte Danimarka'nın büyüleyici başkenti Kopenhag'da romantik bir tatile çıktı. Yoğun set temposuna tatlı bir mola veren güzel oyuncu, Kopenhag sokaklarında çekilen birbirinden keyifli ve stil sahibi karelerini "Kopenhag günlükleri" notunu düşerek sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Elele Online

Elele Online
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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag tatili - Resim : 1

Bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan oyuncu Sıla Türkoğlu ve iş insanı Ata Ayyıldız'dan yeni paylaşımlar geldi.

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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag tatili - Resim : 2

Yurt dışı seyahatlerine bir yenisini ekleyen ikili, bu kez Danimarka'nın Kopenhag kentinde tatile çıktı. Türkoğlu, o anları 'Kopenhag günlükleri' notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. 

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Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'ın Kopenhag tatili - Resim : 3

Oyuncu Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İtalya tatilinde sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi almıştı.