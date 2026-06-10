İrem Helvacıoğlu'ndan Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam
Geçtiğimiz yıl kızı Sora’nın dünyaya gelişiyle hayatının en özel dönemine adım atan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada şefkat dolu bir paylaşıma imza attı.
Elele Online
Geçtiğimiz yıl kızları Sora'yı kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.
Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.
KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kızı Sora'yla fotoğrafını paylaştı.
Gönderinin altına "Beni tamamlayan en güzel parçam" notunu ekledi.
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