İrem Helvacıoğlu'ndan Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam

Geçtiğimiz yıl kızları Sora'yı kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kızı Sora'yla fotoğrafını paylaştı.

Gönderinin altına "Beni tamamlayan en güzel parçam" notunu ekledi.