İrem Helvacıoğlu'ndan Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam

Geçtiğimiz yıl kızı Sora’nın dünyaya gelişiyle hayatının en özel dönemine adım atan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada şefkat dolu bir paylaşıma imza attı.

İrem Helvacıoğlu'ndan Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam
Elele Online

Elele Online

Geçtiğimiz yıl kızları Sora'yı kucaklarına alan İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, 1,5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

İrem Helvacıoğlu’nun eski eşi Ural Kaspar avukatı aracılığıyla açıklama yaptıMagazinİrem Helvacıoğlu’nun eski eşi Ural Kaspar avukatı aracılığıyla açıklama yaptı

Helvacıoğlu'nun, nafaka veya tazminat talep etmeme şartıyla, kızına kendi soyadını vermek üzere Kaspar ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.İrem Helvacıoğlu'ndan Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam - Resim : 2

KIZININ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından kızı Sora'yla fotoğrafını paylaştı.

Gönderinin altına "Beni tamamlayan en güzel parçam" notunu ekledi.İrem Helvacıoğlu'ndan Sora'ya: Beni tamamlayan en güzel parçam - Resim : 3

 
 
 
 
 
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