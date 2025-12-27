Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'lu Doktor Başka Hayatta setinden ilk kareler

NOW ekranlarının yeni yıl bombası olarak nitelendirilen "Doktor Başka Hayatta", Ocak 2026'da izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi dev isimleri buluşturan diziden gelen ilk kareler, hikayenin derinliğini ve karakterlerin atmosferini gözler önüne serdi.