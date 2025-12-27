Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'lu Doktor Başka Hayatta setinden ilk kareler
NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Doktor Başka Hayatta", yakın zamanda yayın hayatına başlayacak. Dass Yapım imzalı Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol başrollü diziden gelen ilk kareler, özellikle ikilinin uyumuyla sosyal medyada şimdiden büyük yankı uyandırdı.
NOW ekranlarının yeni yıl bombası olarak nitelendirilen "Doktor Başka Hayatta", Ocak 2026'da izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi dev isimleri buluşturan diziden gelen ilk kareler, hikayenin derinliğini ve karakterlerin atmosferini gözler önüne serdi.
Dizinin zengin oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Hassanisoughi, Bertan Asllani , Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan gibi isimler yer alıyor.
Dizinin merkezinde, Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin dahi şefi Prof. Dr. İnan Kural bulunuyor. İnan, geçirdiği ağır bir saldırı sonrası uyandığında hayatının son 12 yılına dair hiçbir anıya sahip değildir.
Bu süreçte çocuklarının büyüdüğünü, tıptaki konumunun değiştiğini ve sevdiği kadını (Elif) unuttuğunu fark eder.