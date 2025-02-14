Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni romantik kareler

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, işletmeci Ata Ayyıldız ile bir süredir aşk yaşıyor. Çiftten yeni romantik kareler geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni romantik kareler - Resim : 1

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni romantik kareler - Resim : 2

Sık sık birlikte seyahate giden Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan uzun zamandır birlikte kare gelmiyordu. 

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni romantik kareler - Resim : 3

Sıla Türkoğlu'nun sevgilisi Ata Ayyıldız, Instagram hesabından kırmızı gül emojisi koyarak yeni fotoğraf karelerini paylaştı.  

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Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız'dan yeni romantik kareler - Resim : 4

Romantik fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.