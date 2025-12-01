Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a duygusal doğum günü mesajı: "Her yaşında yanında olmak tek temennim"
Evlilik teklifi alarak aşklarını resmileştiren oyuncu Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız çifti, dolu dizgin devam eden ilişkileriyle yine gündemde. Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal ve romantik bir paylaşımla kutladı.
Kızılcık Şerbeti dizisindeki popüler rolüyle dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.
Çiftin aşkı, geçtiğimiz aylarda Ata Ayyıldız’ın sevgilisi Sıla Türkoğlu’na İtalya'da yaptığı romantik evlilik teklifiyle yeni bir boyut kazanmıştı.
Türkoğlu, yaptığı bir röportajda, doludizgin devam eden ilişkilerinin başlangıcını da ilk kez şu sözlerle anlatmıştı:
"İki sene önce sürekli Ata’nın kahve dükkanına giderdim. Bir gitmemde yanıma geldi, tanıştık... Benim ilişkim bitince takibine geri döndüm ama konuşmadık. Bir gün Bodrum’a gittim, baktım o da orada. ‘Bir kahve içelim’ diyerek buluştuk ve sevgili olduk.”
İlişkilerinin romantik başlangıcının ardından, Sıla Türkoğlu sevgilisinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.