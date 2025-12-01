Sıla Türkoğlu'ndan sevgilisi Ata Ayyıldız'a duygusal doğum günü mesajı: "Her yaşında yanında olmak tek temennim"

Türkoğlu, yaptığı bir röportajda, doludizgin devam eden ilişkilerinin başlangıcını da ilk kez şu sözlerle anlatmıştı:

"İki sene önce sürekli Ata’nın kahve dükkanına giderdim. Bir gitmemde yanıma geldi, tanıştık... Benim ilişkim bitince takibine geri döndüm ama konuşmadık. Bir gün Bodrum’a gittim, baktım o da orada. ‘Bir kahve içelim’ diyerek buluştuk ve sevgili olduk.”