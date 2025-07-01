Şimal'in hayat arkadaşından duygusal paylaşım

2021 yılından beri kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

NECATİ ARICI'DAN ŞİMAL PAYLAŞIMI

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Şimal, Marmaris'te son yolculuğuna uğurlandı. Şimal'in ölümünün birinci ayında hayat arkadaşı Necati Arıcı'dan duygusal bir paylaşım geldi.

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık Şimal'e olan özlemini dile getiren Necati Arıcı, bu sefer de sanatçıyla fotoğraflarının yer aldığı videoyu televizyondan izlediği anları yayınladı.

"YOKLUĞUNA ALIŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Özlemini dile getiren Arıcı "Bir ay geçti ama ben seni hala her sabah arıyorum. Her gece yokluğunda uyuyorum. Birlikte geçen zaman çok kısa gibiydi ama ömrümde en derin iz senin adın oldu. Gittiğini kabullendim belki ama yokluğuna alışmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.