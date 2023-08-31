Simge Sağın'dan 30 Ağustos'a özel dev elbise!

Simge Sağın, dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle bir araya geldi.. Ünlü şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖZGÜRCE ÇIKIP ŞARKI SÖYLEYEBİLİYORSAM..."

Ünlü şarkıcı, "Seyircinin bağırarak sahneye çağırması beni çok heyacanlandırıyor. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bugün bu sahneye özgürce çıkıp şarkılarımı söyleyebiliyorsam bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyum. Onlar olmasaydı bugün burada olamayacaktık. Çok önemli bir gece ve bu gecenin unutulmaz olması için elimden ne geliyorsa yapacağım" diyerek duygularını dile getirdi.

Birbiri ardına sevilen şarkılarını söyleyen ve seyircileri eğlendiren Simge Sağın konserin normal akışı devam ederken 10. Yıl Marşı'nı okudu ve sahnede 30 Ağustos coşkusu yaşandı.

KOSTÜMÜ ÇOK BEĞENİLDİ

Tanju Babacan’ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle bir ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan, 3.20 metre yüksekliğindeki ve 4.5 metre enindeki kostüm, konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge’ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi.

Üzerinde Kurtuluş Savaşı’nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise tamamen ortaya çıktığında uzun süren bir alkış tufanı koptu.