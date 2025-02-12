Sinem Kobal, Maldivler tatilini paylaşmalara doyamadı
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla’yla gittiği Maldivler tatilini sosyal medya hesabı Instagram'da peş peşe paylaştı.
1 / 10
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, gittiği Maldivler tatilinden karelerini paylaşmalara doyamadı.
2 / 10
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve bu aşktan Lalin ile Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, son olarak bisiklet ile verdiği pozlarını 'Gece hakkında' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.
3 / 10
Ünlü güzelin paylaşımına kısa süre içerisinde 25 binden fazla beğeni geldi.
4 / 10
İşte Sinem Kobal'ın Maldivler tatilinden yeni kareleri...