Sinem Kobal, Maldivler tatilini paylaşmalara doyamadı

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu, annesi Nuray ve kızları Lalin ile Leyla’yla gittiği Maldivler tatilini sosyal medya hesabı Instagram'da peş peşe paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 10
Sinem Kobal, Maldivler tatilini paylaşmalara doyamadı - Resim : 1

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, gittiği Maldivler  tatilinden karelerini paylaşmalara doyamadı.

2 / 10
Sinem Kobal, Maldivler tatilini paylaşmalara doyamadı - Resim : 2

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve bu aşktan Lalin ile Leyla adında iki kızı bulunan Sinem Kobal, son olarak bisiklet ile verdiği pozlarını 'Gece hakkında' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

3 / 10
Sinem Kobal, Maldivler tatilini paylaşmalara doyamadı - Resim : 3

Ünlü güzelin paylaşımına kısa süre içerisinde 25 binden fazla beğeni geldi. 

4 / 10
Sinem Kobal, Maldivler tatilini paylaşmalara doyamadı - Resim : 4

İşte Sinem Kobal'ın Maldivler tatilinden yeni kareleri...