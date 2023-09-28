Sinem Kobal'dan kızı Lalin ile paylaşım

İki ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın bu mutlu evliliğinden Lalin ve Leyla adında iki de kızı var. Sosyal medyayı sık kullanan Sinem Kobal, bugün yepyeni paylaşımlarda bulundu.

KIZINA SIKI SIKI SARILDI

Son dönemde tatil pozlarıyla dikkat çeken Sinem Kobal, 6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Kızı Lalin'e sıkı sıkı sarıldığı bir kareyi sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Kobal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"ŞAHANE BİR BABA"

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir ödül gecesinde eşiyle ilgili konuşan Sinem Kobal, İmirzalıoğlu'na övgüler yağdırarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şahane bir baba! Çok şanslıyım. Ona da çok teşekkür ediyorum."