Sinem Kobal'dan kızları ile yeni paylaşım: Yaz
Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme'de sezonu açtı. Kobal, tatilden kızları ile fotoğraflarını "Yaz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme'de sezonu açtı.
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Ünlü oyuncu tatilden kızları ile fotoğraflarını "Yaz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
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Kobal'ın fotoğraflarına "Shakira zanettim", "Sinem ve minik Sinem", "Güzel anne ve kız", "Fizik yıkılıyor Sinem Hanım", "Saçlar aynı çok tatlısınız" gibi yorumlar yapıldı.