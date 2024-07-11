Sinem Kobal'dan kızları ile yeni paylaşım: Yaz

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Sinem Kobal eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme'de sezonu açtı. Kobal, tatilden kızları ile fotoğraflarını "Yaz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

1 / 8
Sinem Kobal'dan kızları ile yeni paylaşım: Yaz - Resim : 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

2 / 8
Sinem Kobal'dan kızları ile yeni paylaşım: Yaz - Resim : 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, eşi ve kızlarıyla birlikte Çeşme'de sezonu açtı.

3 / 8
Sinem Kobal'dan kızları ile yeni paylaşım: Yaz - Resim : 3

Ünlü oyuncu tatilden kızları ile fotoğraflarını "Yaz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. 

4 / 8
Sinem Kobal'dan kızları ile yeni paylaşım: Yaz - Resim : 4

Kobal'ın fotoğraflarına "Shakira zanettim", "Sinem ve minik Sinem", "Güzel anne ve kız", "Fizik yıkılıyor Sinem Hanım", "Saçlar aynı çok tatlısınız" gibi yorumlar yapıldı.