'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor

Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.