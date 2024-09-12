'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor

'Siyah Kalp' dizisi bugün Show TV ekranında izleyici karşısına çıkacak. Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Nerede çekiliyor? Yakından bakalım...

Özge Çolak

Özge Çolak
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'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor - Resim : 1

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Siyah Kalp’ dizisi bugün Show TV ekranında izleyici karşısına çıkacak. 

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'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor - Resim : 2

'Siyah Kalp' konusu

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelirler. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşır.

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'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor - Resim : 3

Melek’in yolu ise Samet'in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başaracaktır.

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'Siyah Kalp' konusu ne, oyuncuları kim? Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp bugün başlıyor - Resim : 4

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan 'Siyah Kalp', usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.  