Sofia Vergara ile Lewis Hamilton'ın aşk yaşadığı iddia edildi
Joe Manganiello ile 10 yıllık birlikteliğini önceki yıl bitiren Sofia Vergara hakkında yeni aşk söylentisi çıktı. Kolombiyalı oyuncunun, İngiliz Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor.
Hollywood’un gözde yıldızı Sofia Vergara ile Formula 1’in efsanevi ismi Lewis Hamilton arasında aşk dedikoduları gündeme geldi.
Ünlü oyuncu ile Formula 1’in şampiyon ismi, New York sokaklarında yan yana görüntülenince aşk dedikoduları hızla yayıldı.
52 yaşındaki Vergara ve 40 yaşındaki Hamilton, New York’ta arkadaş grubuyla katıldıkları bir öğle yemeğinde yan yana otururken objektiflere takıldı.
2023 yazında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Sofia Vergara, ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Vergara, "48 yaşındaki eski eşim çocuk istiyordu, ancak benim yaşım buna uygun değil. Bu yaştan sonra bir çocuğa adil olamayacağımı düşünüyorum. Bunu yapanlara saygı duyuyorum ama ben artık büyükanne olmaya hazır bir dönemdeyim." sözleriyle dikkat çekmişti.