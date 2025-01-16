Sofia Vergara ile Lewis Hamilton'ın aşk yaşadığı iddia edildi



2023 yazında 10 yıllık evliliğini sonlandıran Sofia Vergara, ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Vergara, "48 yaşındaki eski eşim çocuk istiyordu, ancak benim yaşım buna uygun değil. Bu yaştan sonra bir çocuğa adil olamayacağımı düşünüyorum. Bunu yapanlara saygı duyuyorum ama ben artık büyükanne olmaya hazır bir dönemdeyim." sözleriyle dikkat çekmişti.