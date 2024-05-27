Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti

Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu ile gazeteci ve senarist Ayşe Özyılmazel'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialar Ayşe Özyılmazel'in paylaşımıyla kesinleşti.

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Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti - Resim : 1

Ayşe Özyılmazel, son dönemde "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin senaryosunda çalışarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında da aşk hayatında Somer Şef ile ilgili dedikodular dolanıyordu.

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Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti - Resim : 2

Ancak geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Özyılmazel, aşkını ilan etmiş oldu. Yılmazel paylaşımında, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşerek takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı. 

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Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti - Resim : 3

Özyılmazel, böylece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı.

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Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti - Resim : 4

Paylaşım sonrası çiftin ilişkisi resmiyete dökülürken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.