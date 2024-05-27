Somer Sivrioğlu ve Ayşe Özyılmazel aşklarını ilan etti
Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu ile gazeteci ve senarist Ayşe Özyılmazel'in aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İddialar Ayşe Özyılmazel'in paylaşımıyla kesinleşti.
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Ayşe Özyılmazel, son dönemde "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin senaryosunda çalışarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanında da aşk hayatında Somer Şef ile ilgili dedikodular dolanıyordu.
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Ancak geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Özyılmazel, aşkını ilan etmiş oldu. Yılmazel paylaşımında, "İyi ki doğdun canım sevgilim..." notunu düşerek takipçilerine büyük bir sürpriz yaptı.
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Özyılmazel, böylece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşk iddialarını doğruladı.
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Paylaşım sonrası çiftin ilişkisi resmiyete dökülürken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.