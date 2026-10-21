Somer Sivrioğlu ve nişanlısı Didem Belen ayrıldı

18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Didem Belen ile nişanlanmıştı.

Evlenmeleri beklenen çiftten Didem Belen, ihanete uğradığını iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Belen, Sivrioğlu hakkında çarpıcı açıklama yaptı.

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN"

Belen, "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor. Kim olduğunu benim açıklamama gerek yok ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a şükürler olsun" dedi.

Belen ayrıca "Eğer paylaşımımı silmezsem, hesabımı kapattırılmakla tehdit edildim. Eğer öyle bir durum olursa bilginiz olsun" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında evlenme teklifi eden Sivrioğlu, "Didem ile evleneceğimizi tanıştığımız anda biliyordum. Sadece güzelliğiyle değil, olgunluğuyla, hanımefendiliğiyle de beni etkiledi. ‘Ne kadar çabuk evlilik kararı aldılar’ diyorlar ama hiç öyle değil. Biz aslında 1 yıl önce tanıştık, arkadaştık. 3 aydır da duygusal bir ilişki yaşıyoruz. İkimiz de ilişkiye başladığımızda yalnızdık. Yani yazıldığı gibi kimse kimseyi aldatmadı. Hayatımda kimse yoktu benim" demişti.