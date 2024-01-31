Şükrü Özyıldız'dan sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozu geldi

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşıyor. Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Şükrü Özyıldız'dan sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozu geldi - Resim : 1

En son Demet Özdemir'le 'Aşk Taktileri' filminde başrolü paylaşan Şükrü Özyıldız geçtiğimiz aylarda sevgilisi Büşre Cebe ile ilişkisini noktalamıştı. Özyıldız daha sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırmıştı. 

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Şükrü Özyıldız'dan sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozu geldi - Resim : 2

2023 yılının Eylül ayından beri aşkları doludizgin devam eden çift, son olarak sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili için gittikleri İsviçre'den fotoğraf serisi paylaştı.

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Şükrü Özyıldız'dan sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozu geldi - Resim : 3

Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozunu paylaştı. Özyıldız'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü.

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Şükrü Özyıldız'dan sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozu geldi - Resim : 4

Bu pozu görenler takipçileri "Sonunda", "Çok güzelsiniz" , "Şükür Şükrü", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yaptı.