Şükrü Özyıldız'dan sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozu geldi
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve fenomen Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Eylül ayından beri aşk yaşıyor. Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
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En son Demet Özdemir'le 'Aşk Taktileri' filminde başrolü paylaşan Şükrü Özyıldız geçtiğimiz aylarda sevgilisi Büşre Cebe ile ilişkisini noktalamıştı. Özyıldız daha sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya'ya kaptırmıştı.
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2023 yılının Eylül ayından beri aşkları doludizgin devam eden çift, son olarak sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili için gittikleri İsviçre'den fotoğraf serisi paylaştı.
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Yakışıklı oyuncu, sevgilisi Sibil Çetinkaya ile ilk resmi aşk pozunu paylaştı. Özyıldız'ın paylaşımı sosyal medyada kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü.
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Bu pozu görenler takipçileri "Sonunda", "Çok güzelsiniz" , "Şükür Şükrü", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yaptı.