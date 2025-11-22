Sunucu Özge Uzun'un oğlu Dağhan 18 yaşına girdi: "Hüzünle, umutla, şükürle geçen 18 yıl!"
Sunucu Özge Uzun'un oğlu Dağhan, 18 yaşına basarak reşit olmanın heyecanını yaşadı. Uzun, oğlunun bu önemli yaş dönümünü, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ve oldukça duygusal bir mesajla kutlayarak tüm sevenleriyle paylaştı.
Sunucu Özge Uzun, 2014 yılında boşandığı ve 2017’de yeniden evlendiği iş insanı Volkan Üst ile kurduğu mutlu yuvasından dünyaya gelen oğlu Dağhan’ın 18. yaş gününü kutlarken, sosyal medya üzerinden takipçilerine oldukça duygusal bir itirafta bulundu.
17 Kasım’da reşit olan oğlu için kaleme aldığı mesajda, geride kalan 18 yılın hüzünlerle, umutlarla ve çoğunlukla sessiz bir şükürle geçtiğini ifade eden Uzun, oğlunun hayatını bir gösteri olarak değil, korunması gereken özel bir dünya olarak gördüğü için onu nadiren paylaştığını belirtti.
Mesajının en samimi kısmı ise oğlunun sağlık durumuyla ilgiliydi. Özge Uzun, bu yıl biraz zorlandıklarını açıklayarak, Türkiye'ye dönmeden önce kullandığı bazı ilaçlar ve metabolizma sorunları nedeniyle Dağhan'ın dişlerini kaybetmeye başladığını paylaştı.
Dağhan’ın 18 yaşına maalesef ön dişleri olmadan girdiğini belirten anne, şu anda mama ve protein takviyesiyle oğlunun sağlığını desteklemeye çalıştıklarını ve acısı az, huzuru bol olsun diye ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.