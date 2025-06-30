Sürpriz aşk! Sinan Akçıl ile Ece Erken el ele görüntülendi

Son dönemde adı çeşitli isimlerle anılan Sinan Akçıl, sunucu Ece Erken ile yeni bir ilişkiye başladı. Çiçeği burnunda çift, Samsun Havaalanı'nda el ele görüntülendi. Görüntülendiklerini fark edince ellerini ayıran ikilinin bu hali, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Geçmişteki "Enişte" Polemiği Yeniden Gündemde

Bu birlikteliğin ortaya çıkmasıyla birlikte, Ece Erken'in Sinan Akçıl'a yıllar önce bir televizyon programında "eniştem" diyerek sarıldığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Akçıl, o dönemde Burcu Kıratlı ile evliydi. Ayrıca Ece Erken'in, Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı için uzun süre "çok yakın arkadaşım" ifadelerini kullandığı biliniyor.

Sosyal medyadaki yorumların ardından Ece Erken, Sinan Akçıl'ın yüzünü kapattığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Sinan Akçıl'dan Açıklama

Sinan Akçıl ise Ece Erken'in kendisine yıllar önce "enişte" demesine dair bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce, birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım, zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın."