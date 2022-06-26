Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç nişanlandı: İlk fotoğraflar...
Ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un mutlu günü... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliğe ilk adımlarını attı, nişan yüzükleri takıldı... İşte nişandan fotoğraflar...
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Düğün hazırlığı yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı/oyuncu Oğuzhan Koç bugün nişanlandı... İki ünlü ismi en mutlu günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.
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Oğuzhan Koç'un kız isteme merasimi sırasında kahve içtiği anları ve ikilinin nişan pozlarını yakın arkadaşları Tolga Akış paylaştı.
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Oğuzhan Koç'un kahveden ilk yudumu aldığında, "Bence karışmış, mükemmel bir kahve olmuş, yine geleceğim bu kahve için" diye espri yaptığı duyuluyor.
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Demet Özdemir, isteme sırasında beyaz bir elbise tercih etti. Özdemir'in nişan sırasındaki tercihi ise saten pembe bir elbise oldu.