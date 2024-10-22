Sürpriz ikili! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk yaşıyor
Son dönemin popüler oyuncularından Kerem Bürsin gazetecilere 'Kalbim dolu çok mutluyum' demişti. Bürsin'in kalbindeki ismin Sabancı'ların torunu Melisa Tapan olduğu ortaya çıktı.
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Kerem Bürsin geçen hafta senaryosunu Osman Kaya ile beraber yazdığı ve başrolünü Devrim Özkan’la paylaştığı “Mavi Mağara filminin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu açıklamıştı.
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Bürsin, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapmıştı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre yakışıklı oyuncunun 2 aydır, Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la sevgili olduğu ortaya çıktı.
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Gupse Özay ve Öykü Karayel’le beraber oynadığı Platonik dizisi için Çeşme’de bulunan Bürsin’in yakında beraberliğiyle ilgili paylaşım yapması bekleniyor.