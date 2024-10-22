Sürpriz ikili! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk yaşıyor

Son dönemin popüler oyuncularından Kerem Bürsin gazetecilere 'Kalbim dolu çok mutluyum' demişti. Bürsin'in kalbindeki ismin Sabancı'ların torunu Melisa Tapan olduğu ortaya çıktı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Sürpriz ikili! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk yaşıyor - Resim : 1

Kerem Bürsin geçen hafta senaryosunu Osman Kaya ile beraber yazdığı ve başrolünü Devrim Özkan’la paylaştığı “Mavi Mağara filminin röportajları sırasında özel hayatında aşık olduğunu açıklamıştı. 

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Sürpriz ikili! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk yaşıyor - Resim : 2

Bürsin, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapmıştı.

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Sürpriz ikili! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk yaşıyor - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yakışıklı oyuncunun 2 aydır, Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la sevgili olduğu ortaya çıktı.  

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Sürpriz ikili! Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk yaşıyor - Resim : 4

Gupse Özay ve Öykü Karayel’le beraber oynadığı Platonik dizisi için Çeşme’de bulunan Bürsin’in yakında beraberliğiyle ilgili paylaşım yapması bekleniyor.