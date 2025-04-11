Sürpriz nikah! Berdan Mardini kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlendi

Berdan Mardini ile 2010 yılında evlendiği eşi Fatoş Mardini 2021 yılında olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Mardini, 2 sene önce kendisinden 21 yaş küçük Dilara Talay ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü türkücü iki yıldır birlikte olduğu Dilara Talay ile dün sessiz sedasız evlendi. Çiftin nikâhını da Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı.

Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" ifadelerini kullanarak espri yaptı.

Genç sevgilisi ile karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşan türkücüye "Kardeşiniz gibi duruyor", "Kızın yaşında" gibi eleştirel yorumlar yapılıyordu.

Dilara Talay ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkın hakkında şunları söylemişti: "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz".