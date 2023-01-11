Survivor 2023 kadrosu belli oldu: Ne zaman başlıyor?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonunun ne zaman başlayağı belli oldu. Bu yıl kadrodaki isimler de netleşti. 2006'dan bu yana ekrana gelen yarışma yeni sezonda yeni bir formatla ekranlara gelecek. Survivor’da bu sezon "akıl oyunları" da yer alacak. Acun Ilıcalı yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star Fenomenler' olarak açıklamıştı. İşte 2023 Survivor kadrosunda yer alacak isimler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2023 sezonu ilk bölümü ile 15 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takım olacak. İşte Survivor 2023 kadrosu...

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU 2023

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

Berdan Mardini



SURVİVOR FENOMENLER KADROSU 2023

Buse Plan

Chaby Han

Halil İbrahim Göker

Elanur, Alper Rende

Kürşat Juan

Aysu Keskin

Barış Telli





SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU 2023

2023 Survivor Gönüllüler takımında yer alan isimler ise şu şekilde: