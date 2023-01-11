Survivor 2023 kadrosu belli oldu: Ne zaman başlıyor?
Survivor'un 2023 kadrosu belli oldu. Yeni sezon tanıtımı yayınlandı yarışmada olacak isimler belli oldu. İşte Survivor 2023 başlangıç tarihi ve kadroda yer alan isimler...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonunun ne zaman başlayağı belli oldu. Bu yıl kadrodaki isimler de netleşti. 2006'dan bu yana ekrana gelen yarışma yeni sezonda yeni bir formatla ekranlara gelecek. Survivor’da bu sezon "akıl oyunları" da yer alacak. Acun Ilıcalı yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star Fenomenler' olarak açıklamıştı. İşte 2023 Survivor kadrosunda yer alacak isimler...
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor 2023 sezonu ilk bölümü ile 15 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 ayrı takım olacak. İşte Survivor 2023 kadrosu...
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU 2023
- Seçkin Piriler
- Wilson
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Tuman
- Yusuf Güney
- Barış Telli
- Murat Eken
- Berdan Mardini
SURVİVOR FENOMENLER KADROSU 2023
- Buse Plan
- Chaby Han
- Halil İbrahim Göker
- Elanur, Alper Rende
- Kürşat Juan
- Aysu Keskin
- Barış Telli
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU 2023
2023 Survivor Gönüllüler takımında yer alan isimler ise şu şekilde:
- Aziz
- Gizem Avcı
- Aleyna
- Asena
- Osman Can
- Özgür
- Tunga
Etiketler: #Survivor