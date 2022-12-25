Survivor 2023 kadrosu netleşiyor: 6 isim daha açıklandı

Survivor 2023'te şampiyonluk hedefleyecek yarışmacılar netleşiyor. Acun Ilıcalı Instagram hesabından 6 ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı son 6 isim şöyle:

Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur ve Kürşat Yalçınkaya.

Daha önce yarışmaya katılacağı belli olan isimler ise Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman olmuştu.