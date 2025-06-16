Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı'dan 'Yağmur Banda' ve 'Çılgın Sedat' açıklaması

Şampiyon, final gecesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Limitlerimi çok zorlamışım. Artık hem bedenen hem zihnen bitmiştim. Final sırasında belim tutuldu, dizimde de sıkıntı vardı. Bünyem yaşıma rağmen iyi dayandı. Gitmeden önce bir sakatlık yaşamıştım, çok iyi de hazırlanamadım ama kendi potansiyelimi biliyorum."