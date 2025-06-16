Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı'dan 'Yağmur Banda' ve 'Çılgın Sedat' açıklaması
Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıçcı oldu. İlk kez canlı yayına çıkan şampiyon Adem Kılıççı, yarışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçcı, özellikle Çılgın Sedat'la yaşadığı gerilimli anlardan duyduğu pişmanlığı dile getirirken, Yağmur Banda ile aralarındaki sessizliğin perdesini de araladı.
Ocak ayında başlayan ve büyük bir heyecanla takip edilen Survivor 2025 serüveni, 13 Haziran Cuma günü nefes kesen bir finalle sona erdi. Haftalar süren zorlu mücadelenin ardından, finalde Batuhan Karacakaya ile kıyasıya bir kapışmaya giren Adem Kılıçcı, adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Kupa, bu sezonun en büyük galibi olan Adem Kılıççı'nın ellerinde yükseldi.
Survivor 2025'in taze şampiyonu Adem Kılıçcı, 39 yaşında kupayı kaldırmasının ardından ilk kez Survivor Panorama programında canlı yayına çıktı.
Kılıçcı, yarışma süresince yaşadığı duygu dolu anları ve adadaki serüvenini samimiyetle paylaşırken, final gecesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Şampiyon, final gecesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Limitlerimi çok zorlamışım. Artık hem bedenen hem zihnen bitmiştim. Final sırasında belim tutuldu, dizimde de sıkıntı vardı. Bünyem yaşıma rağmen iyi dayandı. Gitmeden önce bir sakatlık yaşamıştım, çok iyi de hazırlanamadım ama kendi potansiyelimi biliyorum."