Survivor All Star 2024'ün 4. yarışmacısı belli oldu

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından kadroya dahil olan 4. isim de belli oldu.

DÖRDÜNCÜ YARIŞMACI ALEYNA KALAYCIOĞLU

Survivor All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Kalaycıoğlu'nun bir kez daha Survivor'da yarışacağını sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum."