Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025’te dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar son derece zorlu bir parkurda nefes kesen bir mücadele verdi. Mücadelenin sonunda bir takım rahat bir nefes alırken, diğer takım Survivor eleme adayı belirlemek zorunda kaldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Gönüllüler oldu. Böylece Mavi takım, eleme potasına yarışmacı göndermekten kurtuldu. Survivor eleme adayı belirleme yükü ise bu hafta Kırmızı takımın omuzlarına bindi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda en çok ismi yazılan yarışmacı Sema oldu. Böylece Survivor eleme adayı olarak haftanın ilk ismi potaya girmiş oldu. Takım içinde yaşanan gerginlikler oylamaya da yansıdı ve beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.

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