Survivor eski yarışmacısı Berkan Bulut, Lale Onuk ile nişanlandı
Survivor'dan tanıdığımız Berkan Karabulut, uzun süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Lale Onuk ile evlilik yolunda ilk ve önemli adımı attı. Berkan Karabulut’u mutlu gününde yakın arkadaşları Avatar Atakan ve Aytaç Şaşmaz da yalnız bırakmadı.
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Geçtiğimiz yıl Paris’te Lale Onuk’a evlilik teklif eden Berkan Karabulut, o romantik anları Instagram hesabından paylaşarak, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” ifadelerini kullanmıştı.
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Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, dün akşam aileleri ve yakın çevresinin katıldığı sade ama anlamlı bir törenle nişanlandı.
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Törende Karabulut'un yakın dostları Avatar Atakan ve Aytaç Şaşmaz da yer alarak çifti bu özel gecede yalnız bırakmadı.
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Nişan töreninden renkli kareler, çiftin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.