Survivor eski yarışmacısı Berkan Bulut, Lale Onuk ile nişanlandı

Geçtiğimiz yıl Paris’te Lale Onuk’a evlilik teklif eden Berkan Karabulut, o romantik anları Instagram hesabından paylaşarak, “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” ifadelerini kullanmıştı.