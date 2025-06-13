Survivor finalisti Batuhan Karacakaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne zaman yarıştı?

Survivor All Star'da sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren ve finale yükselerek dikkatleri üzerine çeken Batuhan Karacakaya, izleyicilerin merak ettiği isimlerin başında geliyor.

28 yaşındaki Batuhan Karacakaya, geniş kitleler tarafından ilk olarak 2008-2010 yılları arasında yayınlanan "Aşk-ı Memnu" dizisindeki "Bülent Ziyagil" rolüyle tanındı. Bu rolüyle yıldızı parlayan genç oyuncu, kariyeri boyunca farklı projelerde de yer alarak oyunculuk serüvenine devam etti.

Survivor parkurlarındaki hırsı ve mücadelesiyle finale kadar yükselen Batuhan Karacakaya'nın hayatına ve biyografisine dair merak edilen tüm detaylar burada...

SURVIVOR BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk olarak, Beşinci Boyut dizisi ile oyunculuğa başladı. Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yılları arasında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı ve bu rolle tanındı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar Bey" rolünü canlandırdı.

SURVIVOR BATUHAN NE ZAMAN YARIŞTI?

2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve ünlüler takımında yer almış ve yarışmayı 7. olarak tamamlamıştır.

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmış ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır. 2024 yılında Survivor 2024: All Star yarışmasına katılmış ve yarışmayı 3. olarak tamamlamıştır.

SURVIVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)

Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)

Sen De Gitme (Selim, TV Dizisi, 2011)

Aşk Tesadüfleri Sever (Özgür, Sinema Filmi, 2011)

Bekle Beni (Salih, Sinema Filmi, 2010)

Dersimiz Atatürk (Sinema Filmi, 2009)

Aşk-ı Memnu (TV Dizisi, 2 Sezon, Bülent Ziyagil, 2008-2009)