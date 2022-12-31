Survivor ile tanınan Fatmagül Fakı anne oldu: "En muhteşem yılbaşı girişimiz!"

Adriana Lima'ya benzerliği ile de dikkat çeken Fatmagül Fakı, Survivor yarışmasına katılmış kısa sürede şöhrete kavuşmuştu. Fakı, geçtiğimiz günlerde oğlu Kaan'ı kucağına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fakı, bu anları kayda aldırıp sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle paylaştı.

"En muhteşem yılbaşı girişimiz. Şükürler olsun!"

Doğum anına ait görüntüleri paylaşan ünlü isim duygularını dile getirdi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz. 25.12.2022 .. En muhteşem yılbaşı girişimiz. Şükürler olsun! 9 ay boyunca bizden sonsuz ilgisini esirgemeyen değerli hocamız ve muhteşem ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çok seviyoruz. Bizi doğumda yalnız bırakmayan değerli hocamız iyi ki varsınız. Bir pazar kahvaltısı borcumuz oldu. "