Survivor ile tanınan Sahra ilk kez anne oldu! Oğluyla ilk karesini paylaştı
Survivor ile tanınan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, ilk bebekleri Pamir'i kucaklarına aldı. Ünlü isim, oğluyla çekilen ilk pozunu takipçileriyle paylaşarak bu mutlu haberi duyurdu.
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Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Sahra Işık, 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den aldığı evlilik teklifinin ardından 2019 yılında dünyaevine girmişti.
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Geçtiğimiz aylarda hamilelik haberini duyuran çift, bebeklerinin cinsiyetini Paris'te, Eyfel Kulesi önünde öğrenmiş ve bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
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Beklenen an geldi ve doğum sancılarının başlamasıyla hastaneye yatan Sahra Işık, uzun saatler süren bekleyişin ardından ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.
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Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti, ilk bebekleri Pamir'i kucaklarına aldı. Ünlü isim, oğluyla çekilen ilk pozunu takipçileriyle paylaşarak bu mutlu haberi duyurdu.