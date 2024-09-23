Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi - Resim : 1

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu. Bölükbaşı, özel hayatıyla adından söz ettirdi.

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi - Resim : 2

Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşayan eski Survivor şampiyonu evlendi. 

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi - Resim : 3

Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi.

 

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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi - Resim : 4

Nisa Bölükbaşı "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla evlendiğini duyurdu.