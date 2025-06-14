Survivor Sahra Işık 20 saatlik sancı sürecini anlattı
Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık Aybirdi, anne olmanın sevincini yaşıyor. İlk kez annelik heyecanını deneyimleyen ünlü isim, yaşadığı sancılı süreci paylaştı.
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Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti.
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Mutlu birliktelikleri devam eden Aybirdi çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.
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Sancılarının başlamasıyla hastaneye kaldırılan Işık, uzun süren bir doğumun ardından ilk bebeğini kucağına aldı.
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Ünlü isim, önceki gün kucağına aldığı oğluna Pamir adını verdi.