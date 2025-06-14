Survivor Sahra Işık 20 saatlik sancı sürecini anlattı

Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Sahra Işık Aybirdi, anne olmanın sevincini yaşıyor. İlk kez annelik heyecanını deneyimleyen ünlü isim, yaşadığı sancılı süreci paylaştı.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Survivor Sahra Işık 20 saatlik sancı sürecini anlattı - Resim : 1

Survivor'ın 2014 ve 2018 sezonlarında adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, 2019 yılında İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti.

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Survivor Sahra Işık 20 saatlik sancı sürecini anlattı - Resim : 2

Mutlu birliktelikleri devam eden Aybirdi çiftinden geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

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Survivor Sahra Işık 20 saatlik sancı sürecini anlattı - Resim : 3

Sancılarının başlamasıyla hastaneye kaldırılan Işık, uzun süren bir doğumun ardından ilk bebeğini kucağına aldı.

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Survivor Sahra Işık 20 saatlik sancı sürecini anlattı - Resim : 4

Ünlü isim, önceki gün kucağına aldığı oğluna Pamir adını verdi.