Survivor Sedat annesiyle ilgili acı gerçeği açıkladı

Survivor All Star 2025'te heyecan dorukta devam ederken, şampiyonluk yolunda bir eleme daha yaşandı.

Adada performansıyla ve karakteriyle iz bırakmayı başaran isimlerden biri olan Çılgın Sedat, 15 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşen eleme düellosunda adaya veda eden son yarışmacı oldu.

SURVIVOR'A SON VEDA EDEN İSİM

Sedat, İsmail Balaban ile karşı karşıya geldiği nefes kesen düellonun ardından Survivor hayallerine son vermek zorunda kaldı.

CANLI YAYINA ÖZEL AÇIKLAMALAR

Survivor'dan elenen Sedat, 'Panoroma' adlı programda çok özel açıklamalarda bulundu. 'Çılgın Sedat' lakabıyla tanınan yarışmacı, annesinin rahatsızlığından bahsetti.

"ANNEM KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR''

Annesinin hastalığını ilk kez 'Panoroma'da açıklayan Sedat; ''2017'de buraya geldiğimde şartlar zordu şimdi de şartlar zor. Ama tamamen değişmiş bir Sedat var. İnanılmaz bir değişime uğramış bir Sedat var. Neden? Çünkü daha da olgunlaşıyorsun. Beni 2017'de bazı insanlar, çocuğumla ilgili konuştuğum için Siraç'la alakalı konuştuğum için beni çok eleştirmişlerdi. Halbuki doğal olan bir şeyi bahsediyordum. Çünkü ben çocuğumdan ayrı kalmaya dayanamıyordum. Evet özel bir evlattı. Ama onu bile yanlışa çekmişlerdi. Buraya gelirken annem kanser tedavisi görüyor. Tek göğüsü alınmıştı. Ve kemoterapi döneminde sıkıntılı süreci var. Kemik erimesi var, çok ağır şeyler atlattı. Keza Siraç Fransa'da. Orada ayrı bir tedavide. Her şeyle bölünmüş bir adamdım. Bir söz söyledim, ben buraya gelirken havalimanında bütün sıkıntılarımı burada bıraktım. Çıktım buraya geldim hiçbir şey yansıtmadan. Hiçbir şeyi kafaya takmadan yarışacağım'' dedi.