Survivor son bölümde final koltuğunu kim kazandı?

Survivor 2025 All Star'da büyük final için geri sayım başladı. Aylardır adada açlık ve zorlu parkur şartlarıyla mücadele eden yarışmacılar, artık hayallerine ulaşmak için son viraja girdi.

Cuma akşamı yapılacak olan büyük final öncesi final oyununun ikincisi dün gece oynandı. Sembol düşürme, yüzme havuzu ve engellerle dolu parkurda ilk olarak Adem ve Sevgi mücadele etti. İlk turdaki mücadelede Sevgi ve Ayşe kaybederken finale Adem ve Volkan kaldı.

SURVIVOR'DA İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Güç, denge ve hızın önemli olduğu oyunun finalinde Volkan ve Adem karşı karşıya geldi. Atışların belirleyici olduğu Adem ve Volkan karşılaşmasında nefesler tutuldu. Son etapta Adem aldığı son sayı ile Volkan'ı mağlup etti. Bu sonuçla Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de ikinci finalist Adem oldu. Önceki gün ilk finalist Batuhan olmuştu.

Böylece Survivor All Star'da İstanbul biletini alan finalistler Batuhan ve Adem oldu.