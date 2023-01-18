Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da ilk elenen isim belli oldu

TV8 ekranlarında Survivor 2023 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk iki gün dokunulmazlık oyunu düzenlendi ve gönüllüler takımı iki yarışta da kazanan taraf oldu. Ada konseyinde ünlüler takımından 4 eleme adayı çıkarıldı. İki isim oylama ile iki isim de performans birincilerin seçimi ile potaya girmiş oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dün gece ilk eleme gerçekleşti. Hafta boyunca belirlenen 4 eleme adayının içinden birisi adaya veda etti. Haftanın eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat'tı. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından elenen isim Ümit Erdim oldu. Sürpriz bir sonuçla oylama sonucunda Ümit'in çıkmasıyla adaya ilk veda eden isim oldu.

"TAKIMIMA HALA İNANIYORUM"

Survivor'dan elenen ilk isim olan Ümit Erdim, adaya veda konuşmasında "Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum ve Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI, 2023 SURVİVOR YENİLİKLERİNİ AÇIKLADI

Bu sene alınan kararları açıklayan Acun Ilıcalı, ''Normalin daha üzerinde yedek yarışmacı olacak ve bu yarışmacılar belki de bu sene ''Ben dayanamıyorum'', devam edemeceğim diyen yarışmacıların yerine girebilir, bu olmayadabilir. Böyle bir ihtimal var.

Yedek yarışmacıların beş tanesi perşembe günü geliyor. Erzak oyununda girecekler. Takımların sayısını ilk haftalarda eşit tutacağız. Takımların tam anlamıyla olgunlaştığı anda sayı azalmaya başlayacak. Yedeklerden 3 yarışmacı ünlülere 2 yarışmacı da gönüllülere gidecek. Bir takım üst üste kaybederse kısa sürede takım değişime uğrayacak ve yeni yarışmacılar dahil olacak.'' dedi.