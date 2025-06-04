Survivor Hikmet Tuğsuz'un nereye gittiği ortaya çıktı

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor All Star'ın 2 Haziran günü ekrana gelen bölümünde beklenmedik bir gelişem yaşanmıştı.

SURVIVOR HİKMET DOMİNİK'TEN AYRILDI

Hikmet'in yarışmadan ayrıldığı duyurulmuştu. Yarışmacı arkadaşları ile vedaşmadan ayrılan Hikmet'in Survivor'dan çekilme sebebi ise merak konusu olmuştu.

"HİKMET'İN AİLESİ BİZE ULAŞTI"

İkinci bireysel dokunulmazlık yarışına katılan yarışmacılara seromonide Murat Ceylan açıklamalarda bulunmuştu. Ceylan; "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeycek. Vedalaşmaya gelemeyecek arkadaşlar. Önemli dönemlerdi, son dönemlerdeydi. Maalesef bu sebeplerden dolayı biz de Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık" demişti.

"KABUL ETMEK DURUMUNDA KALDIK"

Ünlü sunucu şöyle devam etmişti; "Sakatlık dışı olan herhangi bir ailevi, ciddi, kişisel konularda bizler buada anlayış göstermek zorundayız. Sonuçta sizlerin de birer hayatı ver ve alınacak olan kararlara da bizler ekip olarak saygı duymak zorundayız. Ve bu talepten sonra da telefon görüşmesinin ardından Hikmet bizlere gelerek böyle bir ricada bulundu. Bizler de tabi ki konu kendisini ve ailesini ilgilendirdiği için, özel hayatı ile ilgili olduğu için kabul etmek durumunda kaldık."

Survivor'ın Hikmet'in yarışmadan sonra İngiltere'ye gittiği ortaya çıktı.

"AYAĞIMIN TOZUYLA LONDRA'YA GELDİM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hikmet Tuğsuz'un, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.