Sylvester Stallone ile Jennifer Flavin boşanıyor! Boşanmanın nedeni ortaya çıktı

Rocky' ve 'Rambo' filmleri ile tanınan 76 yaşındaki Sylvester Stallone'nun 25 yıllık evliliği sona eriyor. 1997'de ünlü aktör ile nikah masasına oturan eski manken Jennifer Flavin, eşine boşanma davası açtı. Boşanma nedeni ise şaşırttı...

Eşi köpeği istemedi iddiası

Çiftin ayrılığında, Stallone’nin Rottweiler cinsi Dwight isimli koruma köpeğini sahiplenmesine Flavin’in karşı çıkmasının bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Stallone, ayrılık haberi sonrası “Jennifer’a saygım büyük, onu hep seveceğim. Muhteşem bir kadın, tanıdığım en nazik insan.” dedi. Çift, ayrılık sinyallerini vermişti.

Tedbir kararı istedi

Başka bir iddiaya göre ise; Stallone'un evlilik sırasında elde edilen varlıkların kasıtlı olarak dağıtılması, tüketilmesi veya israfıyla suçlandı. Flavin, boşanma davası sırasında kocasının mal varlığını satmaktan, başkasına devretmekten veya dağıtmaktan men edilmesini istedi.

Flavin'in, resmi olarak kullandığı Stallone soyadını da kendi soyadıyla değiştirmek istediği belirtildi. Sylvester Stallone'un sözcüsü, ünlü aktörün ailesini sevdiğini belirterek sorunları eşiyle dostça ele aldıklarını belirtti.

"Artık evli olmayacağız ancak 30 yılı aşan ilişkimize her zaman değer vereceğim"

54 yaşındaki Jennifer Flavin, People dergisine verdiği demeçte "25 yıllık evliliğin ardından Sylvester Stallone'ye boşanma davası açtığımı duyurmaktan üzüntü duyuyorum. Artık evli olmayacağız ancak 30 yılı aşan ilişkimize her zaman değer vereceğim. Ve biliyorum ki güzel kızlarımıza her zaman bağlı olacağız" diye konuştu.