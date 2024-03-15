Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci çocuklarını kucağına aldı
2021 yılında dünya evine giren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti 2022 yılında kızları Zeynep'i kucağına almıştı. Dün ise ünlü çift ikinci kez anne-baba olma sevincini yaşadı.
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Geçtiğimiz günlerde kızları Zeynep'in 2 yaşına basmasının sevincini yaşayan Taner Ölmez-Ece Çeşmişoğlu çifti, ikinci kez anne-baba oldular.
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Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, Hazar adını verdikleri oğullarına kavuştu. Ece Çeşmioğlu, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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Hastane odasından paylaşımda bulunan Ece Çeşmioğlu'nu yakın arkadaşları; Özlem Öçalmaz, Emre Şen ve Sercan Badur yalnız bıraklmadı.
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İşte sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflar...