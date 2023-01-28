Tarık Emir Tekin'den Dilan Çiçek Deniz ile aşk iddialarına fotoğraflı yanıt

Geçtiğimiz aylarda İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan ayrılan oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in Şevval Sam'ın oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Tekin'den aşk iddialarına fotoğraflı yanıt geldi.

AŞK İDDİALARINA FOTOĞRAFLI YANIT

Tüm bu iddiaların ardından Tarık Emir Tekin, Dilan Çiçek Deniz ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tekin'in paylaşımına "Sister" (kız kardeş) notunu düşmesi dikkat çekti.

"ARKADAŞIZ" DEMİŞLERDİ

2017 yılında da adları aşk dedikodularına karışan Tekin ve Deniz, iddiaları "Biz çok iyi arkadaşız" diye yalanlamıştı.