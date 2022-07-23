Tarkan’dan yaz sürprizi! Yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' yayınlandı
Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu.
Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu. Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.
Şarkıyla aynı gün yayına giren klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.
SÖZ: TARKAN
MÜZİK: TARKAN – OZAN ÇOLAKĞLU
DÜZENLEME : OZAN ÇOLAKOĞLU
YAPIM: Doğan Music Company (DMC)
MIX-MASTERING: UTKU ÜNSAL
DOLBY ATMOS MIX: ULAŞ AĞCE
YÖNETMEN: İrfan YILDIRIM