Tarkan’dan yaz sürprizi! Yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' yayınlandı

Megastar Tarkan'ın yeni şarkısı 'Yap Bi Güzellik' 22 Temmuz’da tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak sevenleriyle buluştu. Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

Şarkıyla aynı gün yayına giren klibin çekimleri İstanbul’da iki günde tamamlandı. Trendyol’un da katkılarıyla gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.

SÖZ: TARKAN

MÜZİK: TARKAN – OZAN ÇOLAKĞLU

DÜZENLEME : OZAN ÇOLAKOĞLU

YAPIM: Doğan Music Company (DMC)

MIX-MASTERING: UTKU ÜNSAL

DOLBY ATMOS MIX: ULAŞ AĞCE

YÖNETMEN: İrfan YILDIRIM