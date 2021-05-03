Şarkıcı Murat Kekilli Instagram hesabından, "TEGSEP, TESKON, DESOİD, ADEF, TEFED ve birçok meslek birliği; Türkiye etkinlik ve gösteri sanatları emekçileri, sanat camiamızın değerli isimleri ile evlerimize kapanmaya devam ettiğimiz bu dönemde, #hepimizicinsesverTÜRKİYE hashtag’i ile bir challenge başlatmışlar.

İlk challenge’ı da ben @muratkekilliofficial ile başlatıp uzun bir halka oluşturmayı hedefliyorlar. Benim de sanatçı kardeşlerimden bu düelloya davet edeceğim isimler olacak elbette... BEKLEYİN😂 " mesajını paylaştı.

Kekilli daha sonra twitter hesabından, "Sanat camiamız bütünü ile evlerimize kapanmaya devam ettiğimiz bu dönemde, #hepimizicinsesverTÜRKİYE hashtag’i ile destek amaçlı bir challenge başlattık. Ben de topu @yildizztilbee'ye attım!!! paylaşımında bulundu.

Mesaj sonrası Yıldız Tilbe, "Ne için bu anlamadım" dedi. "Şarkı mı söyleyeceğim" diye soran Yıldız Tilbe'ye, "Evet Yıldız'ım kime topu atacaksan o kişinin şarkısını söyleyip videoya alıp atacaksın" yanıtı geldi.

Ne için bu anlamadım — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) May 1, 2021

Ve Yıldız Tilbe'den paylaşım geldi. Kış Güneşi'ni söylediği videoyu paylaşan Yıldız Tilbe twitter'dan "Ben de Tarkan a pas atıyorum" notunu düştü. Tilbe videonun sonunda ise "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba" dedi.

Ben de Tarkan a pas atıyorum❤️ pic.twitter.com/L59J5VU9MF — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) May 1, 2021

TARKAN'DAN YANIT GELDİ

Tarkan ise twitter'dan "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" yanıtını verdi.

Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al,bir başkasına atıver😘 Teşekkür ederim — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) May 2, 2021

Yıldız Tilbe'den ise "Teşekkür ederim" mesajı geldi.