Taş Kağıt Makas dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Taş Kağıt Makas dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Alev’in (Serra Arıtürk) büyük kararlılığı, Harun’un (Ozan Güven) parlak zekasının yanında içerisinde bulunduğu derin yapı ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir’in (Burak Yörük) güç savaşları arasında geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.