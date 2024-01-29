Taş Kağıt Makas dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Taş Kağıt Makas dizisinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Taş Kağıt Makas dizisi için geri sayım başladı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı izleyici ile buluştu. Peki Taş Kağıt Makas dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor? Yakından bakalım
Televizyon ekranlarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Taş Kağıt Makas dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu ve seyircilerin diziye dair merakı daha da arttı.
TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI KİM?
Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip ve Anıl Taşezen'in oyuncu kadrosunda bulunduğu Taş Kağıt Makas dizisi yakında başlayacak.
TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNİN KONUSU NE?
Ekin Koç’un hipertimezi hastalığına (hipertimezi:sıradışı hafıza yeteneği) sahip olan Umut karakterine hayat vereceği dizide; Serra Arıtürk ‘Alev’, Ozan Güven 'Harun’, Burak Yörük ise ‘Fecir’ karakteri ile ekrana gelecek.
Alev’in (Serra Arıtürk) büyük kararlılığı, Harun’un (Ozan Güven) parlak zekasının yanında içerisinde bulunduğu derin yapı ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir’in (Burak Yörük) güç savaşları arasında geçen hikayenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu ise Uğraş Güneş kaleme alıyor.