Taşacak Bu Deniz dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Özeti:

Esme ile Adil’in bebeklerinin olduğunu öğrenen Eleni, Esme’nin bütün bu yükü tek başına taşımasına çok üzülür ve Esme’ye Adil’le paylaşması için baskı yapar. Ama Esme kabul etmez. Adil ise içi parçalansa da Eleni’nin gitme kararına saygı duyar ama ondan Furtunaların ona yaşattıklarının hesabını sormak için zaman ister. Eleni sadece bir gün verir, ertesi gün gidecektir. Adil harekete geçer. Esme’nin babasının Esme’yi atmaya çalışırken uçurumdan düştüğünü öğrenince, Esme’nin de hesabını sorar. Hicran’ı o uçurumun kenarına götürür ve Şerif’in Eleni’yi öldürmeye çalıştığını Şirin Furtuna’nın duymasını sağlar. Kan hakkı olarak da Şirin’den üç ağır bedel ister: Çay fabrikasının arazisi, Furtuna Konağı ve tüm Furtuna Ailesi’nin Çakır’la Akça’nın evleneceği Koçari düğününde hazır bulunması…