Taşacak Bu Deniz dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı
TRT 1'de ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz dizisi, izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın yer aldığı yapımın kamera arkası görüntüleri Fester Abdü tarafından paylaşıldı.
TRT 1'in yeni sezon dizilerinden Taşacak Bu Deniz, Cuma günleri ekrana geliyor. Başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'a ait olan dizide, karakterlerin yaşadığı gelişmeler ve sürükleyici sahneler dikkat çekiyor.
İki düşman ailenin nefes kesen mücadelesini konu alan Taşacak Bu Deniz dizisi, 9.bölümüyle 5 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Diziden kamera arkası görüntüleri Fester Abdü tarafından "Arkadaşlar bugün TRT1 in reyting rekorları kıran yeni dizisi Taşacak Bu Deniz setinde bir set vlogu çektim" notuyla paylaşıldı. Oyuncuların samimi görüntüleri dikkat çekti.
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm Özeti:
Esme ile Adil’in bebeklerinin olduğunu öğrenen Eleni, Esme’nin bütün bu yükü tek başına taşımasına çok üzülür ve Esme’ye Adil’le paylaşması için baskı yapar. Ama Esme kabul etmez. Adil ise içi parçalansa da Eleni’nin gitme kararına saygı duyar ama ondan Furtunaların ona yaşattıklarının hesabını sormak için zaman ister. Eleni sadece bir gün verir, ertesi gün gidecektir. Adil harekete geçer. Esme’nin babasının Esme’yi atmaya çalışırken uçurumdan düştüğünü öğrenince, Esme’nin de hesabını sorar. Hicran’ı o uçurumun kenarına götürür ve Şerif’in Eleni’yi öldürmeye çalıştığını Şirin Furtuna’nın duymasını sağlar. Kan hakkı olarak da Şirin’den üç ağır bedel ister: Çay fabrikasının arazisi, Furtuna Konağı ve tüm Furtuna Ailesi’nin Çakır’la Akça’nın evleneceği Koçari düğününde hazır bulunması…